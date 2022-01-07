В Сараях неизвестные перерезали подсветку у новогодней фотозоны и украли декорацию
Директор ДК написала заявление в полицию.
В Сараях неизвестные перерезали подсветку у новогодней фотозоны и украли декорацию. Об этом
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 7 января. Вандалы повредили провода подсветки новогодней композиции у ДК и украли одну из фигур оленя.
Сообщается, что на новогодних праздниках рядом с декорациями фотографировались жители поселка и гости.
«"Это просто варварство какое-то. Когда же мы научимся ценить красоту, беречь то, что нас окружает. В конце концов — уважать друг друга. Надеемся, что сотрудники полиции найдут тех, кто сделал это и накажут их», — прокомментировала она.