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В Сараях неизвестные перерезали подсветку у новогодней фотозоны и украли декорацию
Директор ДК написала заявление в полицию.

В Сараях неизвестные перерезали подсветку у новогодней фотозоны и украли декорацию. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 7 января. Вандалы повредили провода подсветки новогодней композиции у ДК и украли одну из фигур оленя.

Сообщается, что на новогодних праздниках рядом с декорациями фотографировались жители поселка и гости.

Директор Д. К. Людмила Топильская написала заявление в полицию.

«"Это просто варварство какое-то. Когда же мы научимся ценить красоту, беречь то, что нас окружает. В конце концов — уважать друг друга. Надеемся, что сотрудники полиции найдут тех, кто сделал это и накажут их», — прокомментировала она.