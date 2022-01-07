В Рязани пьяный мужчина пытался прорваться в Христорождественский собор

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 7 января.

В Рязани пьяный мужчина пытался прорваться в Христорождественский собор Кремля. Об этом сообщил очевидец в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 7 января.

По словам рязанца, агрессивный нетрезвый мужчина пытался пройти к храму, заявив, что всех … [нецензурное слово]. Очевидец отметил, что дебошира увели «в неизвестном направлении люди в сером».

Напомним, в соборе проходили рождественские мероприятия.