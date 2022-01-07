В Рязани пьяный мужчина пытался прорваться в Христорождественский собор
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 7 января.
В Рязани пьяный мужчина пытался прорваться в Христорождественский собор Кремля. Об этом сообщил очевидец в группе «
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 7 января.
По словам рязанца, агрессивный нетрезвый мужчина пытался пройти к храму, заявив, что всех … [нецензурное слово]. Очевидец отметил, что дебошира увели «в неизвестном направлении люди в сером».
Напомним, в соборе проходили рождественские мероприятия.