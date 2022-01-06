В Рязанском кремле начались рождественские богослужения

Их возглавил митрополит Марк.

В Рязанском кремле начались рождественские богослужения.

Их возглавил митрополит Марк. Перед Христорождественским собором установили рамки металлоискателей. У входа стоит изображение пещеры Рождества.

В 17:00 началось предрождественское навечерие, на котором архиерей благословил приготовленные верующими рождественские кушания. В храм пришли одновременно около 200 человек. Верующие входили и выходили из здания.

В 23:30 в кремле начнется рождественская литургия. На ней ждут руководителей города и области.