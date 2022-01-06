\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
Птн, 07
-4°
Сбт, 08
-8°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 0 / 10000 20:42
Нал. EUR 0 / 10000 20:42
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1 679
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
4 751
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
18 827
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
7 219
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанском кремле начались рождественские богослужения
Их возглавил митрополит Марк.

В Рязанском кремле начались рождественские богослужения.

Их возглавил митрополит Марк. Перед Христорождественским собором установили рамки металлоискателей. У входа стоит изображение пещеры Рождества.

В 17:00 началось предрождественское навечерие, на котором архиерей благословил приготовленные верующими рождественские кушания. В храм пришли одновременно около 200 человек. Верующие входили и выходили из здания.

В 23:30 в кремле начнется рождественская литургия. На ней ждут руководителей города и области.