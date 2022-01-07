«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили

Все модели подорожали от 11 до 82 тысяч рублей.

С 6 января «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили. Об этом говорится в обновленных прайс-листах компании, передает портал Autonews .

Меньше всего подорожал седан Granta — его стоимость выросла на 11 тысяч и составила 598 900 рублей. Lada Vesta до 2022 года стоила 835 900 рублей, с 6 января автомобиль стоит 862 900 рублей.

Lada Vesta версии Sport обойдется в 1 338 000 рублей, в декабре она стоила 1 256 000 рублей.

Стоимость базового кросс-хэтча Lada XRAY увеличилась с 802 900 рублей до 826 900 рублей.

Цены на внедорожник Niva Travel повысились в среднем на 20 тысяч рублей. Начальная версия «Нивы» подорожала до 879 900.

Фургон Lada Largus в декабре 2021 года стоил 812 900 рублей, в январе 2022 года за базовую комплектацию просят 829 900 рублей.

Отмечается также, что за 2021 года «АвтоВАЗ» семь раз повышал цены на автомобили. В ноябре производство полностью остановили из-за отсутствия электроники.

Фото lada.ru