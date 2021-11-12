«АвтоВАЗ» полностью остановил производство из-за отсутствия электроники

Ранее «АвтоВАЗ» уже неоднократно останавливал производство из-за дефицита электроники. Последний раз это произошло в августе.

«АвтоВАЗ» полностью остановил производство из-за отсутствия электроники. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил « Автостат ».

«АвтоВАЗ» полностью приостановил производство. «АвтоВАЗ» в связи с отсутствием электронных компонентов сегодня, 12 ноября, приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти", — говорится в сообщении.

Ранее «АвтоВАЗ» уже неоднократно останавливал производство из-за дефицита электроники. Последний раз это произошло в августе.