В Казахстан прибыли первые подразделения российских десантников

По данным министерства обороны, переброска миротворцев со штатной техникой в республику продолжается.

В Казахстан прибыли первые подразделения российских десантников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным министерства, переброска миротворцев со штатной техникой в республику продолжается.

«Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки „Чкаловский“, Ивановского соединения ВДВ — на аэродром „Иваново-Северный“, Ульяновского соединения ВДВ — на аэродром „Ульяновск-Восточный“, где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации», — пояснили журналистам в министерстве.

Напомним, в четверг, 6 января, СМИ сообщали о том, что в Казахстан направят рязанских десантников.