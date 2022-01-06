СМИ: в Казахстан направят рязанских десантников

По данным «Новой газеты», вылет запланирован на вечер 6 января.

В Казахстан направят рязанских десантников. Информацию опубликовала « Новая газета » со ссылкой на собственные источники, среди которых — родственники военных, проходивших службу по контракту.

По данным журналистам, военным 137 гвардейского парашютно-десантного полка рассказали о срочной командировке в четверг, 6 января. Вылет служащих запланировали на вечер.

«В какой конкретно город они полетят или на Байконур. Отправка с аэродрома „Дягилево“ после 18 часов», — сообщил журналистам собеседник.

Ранее об отправке миротворцев в Казахстан сообщили в ОДКБ. В Организацию договора коллективной безопасности, помимо России и Казахстана, входят Армения, Киргизия, Белоруссия и Таджикистан.