В центре Рязани полицейские задержали рецидивиста с наркотиками. Об этом
Патрульные полицейские вместе с полицейскими-кинологами на улице Сенной заметили мужчину, предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения. При виде оперативников рязанец попытался скрыться, но его задержали и доставили на пост на площади Ленина.
Задержанным оказался безработный 37-летний житель Рязани, который ранее был судим за грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. На допросе мужчина сознался, что при себе у него есть наркотики.
Оперативники нашли у рязанца сверток с кристаллическим веществом и медицинский шприц. Исследование показало, что в свертке находилось 0,33 грамма наркотического вещества — производного N-метилэфедрона.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»).
Ранее сообщалось, что в Горроще закрыли наркопритон.