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В центре Рязани полицейские задержали рецидивиста с наркотиками
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»).

В центре Рязани полицейские задержали рецидивиста с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Патрульные полицейские вместе с полицейскими-кинологами на улице Сенной заметили мужчину, предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения. При виде оперативников рязанец попытался скрыться, но его задержали и доставили на пост на площади Ленина.

Задержанным оказался безработный 37-летний житель Рязани, который ранее был судим за грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. На допросе мужчина сознался, что при себе у него есть наркотики.

Оперативники нашли у рязанца сверток с кристаллическим веществом и медицинский шприц. Исследование показало, что в свертке находилось 0,33 грамма наркотического вещества — производного N-метилэфедрона.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»).

Ранее сообщалось, что в Горроще закрыли наркопритон.