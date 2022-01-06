В Горроще закрыли наркопритон

Против хозяйки наркопритона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств»). Ей грозит до четырех лет тюрьмы.

В Горроще закрыли наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейским стало известно, что в одной из квартир на улице Шевченко почти ежедневно собираются несколько граждан, которые покупают синтетические наркотики в интернете и получают их через тайники «закладки». Безработная 26-летняя хозяйка этого дома недавно получила условный срок за незаконное хранение наркотиков.

Оперативники зашли в квартиру, когда там для совместного употребления наркотиков собрались пять человек. У одного из них нашли сверток с наркотиком синтетического происхождения. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере»).

Против хозяйки наркопритона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств»). Ей грозит до четырех лет тюрьмы.