Событие года. «Скопинский маньяк» на свободе

Спустя 16 лет из колонии освободился Виктор Мохов.

В начале марта 70-летнего Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», выпустили на свободу из исправительной колонии в Саратовской области. Почти 17 лет он отбывал срок за похищение и изнасилование двух девушек.

За Моховым установили надзор на шесть лет по месту жительства. Ему запретили посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района.

После того как его выпустили из тюрьмы, Мохов отправился на поезде к месту жительства.

Напомним, что Мохов почти четыре года держал в заточении и насиловал двух девушек. Одна из них родила от мужчины троих детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым.

Пленницы спаслись, когда Мохов познакомил их с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения.

После выхода из тюрьмы Мохов стал медиаперсоной. СМИ охотно писали о нем, чем вызвали шквал критики многих общественников. Так основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, «популяризирующей и героизирующей преступления и преступников».

Журналист Ксения Собчак опубликовала фильм о скопинском маньяке. Ролик о насильнике она разметила на своем YouTube-канале. Во время беседы маньяк отметил, что повышенное внимание «ему по кайфу». Мохов рассказал, чем занимался в тюрьме, о личной жизни, а также о совершенном преступлении. «Оступился немножко, с кем не бывает», — так о произошедшем отозвался скопинец. Также он записал для Мартыновой видеообращение с извинениями. Девушка смотреть ролик отказалась и заявила, что встречаться с ним не хочет.

На момент публикации изменения законодательства на рассмотрение Госдумы не поступили. Скорее всего, предложению не дали ход из-за того, что кроме скандальных публичных признаний после выхода на свободу Мохов ничем не отметился.