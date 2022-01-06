Россия направила в Казахстан миротворцев

Кроме российских военных контингент в республику направят Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Россия направила в Казахстан миротворцев. Об этом пишет РИА Новости.

Секретариат Организации договора о коллективной безопасности сообщил, что ВКС России начали переброску подразделений воздушно-десантных войск для выполнения задач в Казахстане.

Кроме российских военных контингент в республику направят Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Ранее о введении войск попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он расценил ситуацию в стране как «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

Напомним, митинги в Казахстане начались в первые дни нового года из-за повышения цен на сжиженный газ.

Видео Mash