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Россия направила в Казахстан миротворцев
Кроме российских военных контингент в республику направят Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Россия направила в Казахстан миротворцев. Об этом пишет РИА Новости.

Секретариат Организации договора о коллективной безопасности сообщил, что ВКС России начали переброску подразделений воздушно-десантных войск для выполнения задач в Казахстане.

Кроме российских военных контингент в республику направят Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Ранее о введении войск попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он расценил ситуацию в стране как «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

Напомним, митинги в Казахстане начались в первые дни нового года из-за повышения цен на сжиженный газ.

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