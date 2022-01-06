СМИ: рязанского бизнесмена Алексея Громова планировали подорвать

Игорь Петров отказался, сославшись на то, что предприниматель может выжить.

Рязанского бизнесмена Алексея Громова планировали подорвать. Об этом сообщило издание «КП-Рязань».

Присяжные сочли доказанной встречу в июле 2019 года одного из пособников убийства, Игоря Петрова, с Самвелом Хачатуровым, Романом Милюхиным и Андреем Виноградовым. Они указали, что им нужны 2,5 миллиона рублей.

Помимо этого, Милюхин спросил у Петрова о возможности использования для убийства гранат. Тот отказался, сославшись на то, что бизнесмен может после взрыва остаться в живых.

После информацию о деньгах Петров передал бывшему партнеру Громова по бизнесу Александру Рогачеву. Тот согласился выплатить только 1,5 млн рублей, но только после убийства бизнесмена. Этот момент присяжные также признали доказанным.

Напомним, Алексея Громова убили в сентябре 2019 года. Злоумышленники остановили машину потерпевшего, после чего Хачатуров выстрелил в Громова несколько раз. Бизнесмен скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, подсудимые уничтожили знаки автомобиля, номера кузова и двигателя.

29 декабря Рязанский гарнизонный военный суд оправдал бывшего партнера Громова по бизнесу Александра Рогачева.