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В Казахстане ввели режим ЧП из-за митингов на фоне повышения цен на газ
Президент ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях до 19 января.

В Казахстане ввели режим ЧП из-за митингов на фоне повышения цен на газ. Об этом пишет РИА Новости.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги против подорожания сжиженного нефтяного газа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, которая сообщила что готова выполнить требование митингующих и снизить цены на газ.

Жители стали митинговать и в других городах. Вечером 4 января в Алма-Ате в столкновении с митингующими силовики применили светошумовые гранаты и газ.

Президент ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях до 19 января. Там вводится комендантский час с 23:00 до 07:00, запрещены массовые мероприятия, ограничена свобода перемещения, запрещена продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.

В среду, 5 января, Токаев отправил в отставку правительство Казахстана и поручил на полгода ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

На фоне протестов задержали директора ГПЗ в Жанаозене Накбергена Тулепова.

В столкновениях митингующих с силовиками пострадали 95 полицейских, повреждены 37 служебных машин, задержали больше 200 человек, возбудили 13 уголовных дел.