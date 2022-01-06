Путин поручил к 1 июля разработать меры по предотвращению издевательств в колониях

Поручение президента опубликовали на сайте Кремля.

Путин поручил к 1 июля разработать меры по предотвращению издевательств в колониях. Поручение президента опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин дал указание Минюсту и Генеральной прокуратуре проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства. В поручении отмечается, что при необходимости ведомства должны подготовить предложения по предотвращению незаконных мер воздействия на лиц, находящихся в СИЗО и колониях.

Ответственными за поручение назначили министра юстиции Константина Чуйченко и генерального прокурора Игоря Краснова.

Ранее в Госдуму внесли проект закона об ужесточении наказания за пытки.