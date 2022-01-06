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На шести рязанских улицах отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы.

На шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте рязанской мэрии.

В четверг, 6 января, с 13:30 до 18:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

  • улица Шереметьевская, дома №№ 6 корпус 2, 6 корпус 1, 8 корпус 2, 8 корпус 1, 8, 10, 10 корпус 2, 10 корпус 4, 10 корпус 3, 12, 9 корпус 2, 9 корпус 1, 9, 7;
  • Васильевский переулок, дома №№ 5, 9, 10;
  • улица Васильевская, дома №№ 5, 7, 9, 10, 13, 16, 17;
  • Васильевский проезд, дома №№ 3, 8;
  • улица Песоченская, дома №№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18;
  • улица Новоселов, дома №№ 53, 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 55, 51, 51 корпус 1, 51 корпус 2, 51 корпус 3, 49, 45 корпус 1.

Причина отключения — ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что на трех улицах в Песочне отключили холодную воду.