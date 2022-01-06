В Песочне из-за ремонтных работ на трех улицах отключили холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы в доме № 54 по улице Новоселов.

В Песочне из-за ремонтных работ на трех улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

В четверг, 6 января, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

улица Зубковой, дома №№ 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1,22 корпус 2, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 27 корпус 4, 28, 28 корпус 1;

улица Новоселов, дома №№ 40, 40-а, 42, 46, 47, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 50, 52, 58;

улица Колупановка, дома №№ 1, 3, 7 (частный сектор).

Причина отключения — ремонтные работы в доме № 54 по улице Новоселов.

В мэрии отметили, что подвоз воды организуют на улице Зубковой, возле домов №№ 20 и 26 корпус 1.