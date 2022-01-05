В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России

В 45 регионах показатель заболеваемости превышает среднероссийский.

В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России. Об этом пишет ТАСС.

В среду, 5 января, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех субъектах страны наблюдается спад заболеваемости. В 45 регионах показатель заболеваемости превышает среднероссийский.

Попова отметила, что чаще всего коронавирусом заражаются лица старше 65 лет.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что ожидают ухудшения эпидобстановки после новогодних праздников.