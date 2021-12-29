В Роспотребнадзоре ожидают ухудшения эпидобстановки после новогодних праздников

Во время праздников Роспотребнадзор перейдет на усиленный режим работы.

В Роспотребнадзоре ожидают ухудшения эпидобстановки после новогодних праздников. Об этом пишет «Интерфакс».

На заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 глава ведомства Анна Попова рассказала, что во время праздников Роспотребнадзор перейдет на усиленный режим работы.

Она отметила, что во время новогодних праздников количество контактов между людьми увеличивается и возрастают риски распространения нового штамма «омикрона».