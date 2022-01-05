Тела погибших в ДТП с автобусом под Рязанью доставили в Астрахань

Проводится процедура передачи тел родственникам.

Тела погибших в ДТП с автобусом под Рязанью доставили в Астрахань. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Instagram.

«Тела погибших доставлены в Астрахань. Идет процедура передачи их родственникам», — написал глава региона.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадали 22 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель автобус погиб.