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Президент Казахстана Токаев занял пост руководителя Совета безопасности республики
Ранее пост председателя занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана Токаев занял пост руководителя Совета безопасности республики. Об этом в среду, 5 января, Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем втором обращении к нации на фоне беспорядков, пишут РИА Новости.

Ранее пост председателя занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними. Голыми водят по улицам. Подвергают насилию женщин, грабят магазины. Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей», — сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время находится в столице Нур-Султане и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации.

Массовые беспорядки в Казахстане начались на фоне повышения цен на газ в первые дни нового года. Из-за митингов президент ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях до 19 декабря. В столкновениях митингующих с силовиками пострадали 95 полицейских, повреждены 37 служебных машин, задержали больше 200 человек, возбудили 13 уголовных дел.