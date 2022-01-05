Президент Казахстана Токаев занял пост руководителя Совета безопасности республики

Ранее пост председателя занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана Токаев занял пост руководителя Совета безопасности республики. Об этом в среду, 5 января, Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем втором обращении к нации на фоне беспорядков, пишут РИА Новости .

Ранее пост председателя занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними. Голыми водят по улицам. Подвергают насилию женщин, грабят магазины. Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей», — сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время находится в столице Нур-Султане и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации.

Массовые беспорядки в Казахстане начались на фоне повышения цен на газ в первые дни нового года. Из-за митингов президент ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях до 19 декабря. В столкновениях митингующих с силовиками пострадали 95 полицейских, повреждены 37 служебных машин, задержали больше 200 человек, возбудили 13 уголовных дел.