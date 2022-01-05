Пострадавшую в ДТП в Белоруссии рязанку отправили в родной город

По данным СМИ, у рязанки перелом ключицы, ее сопровождает супруг.

Пострадавшую в ДТП в Белоруссии рязанку отправили в родной город. Об этом в среду, 5 января, сообщил телеканал СТВ .

По данным СМИ, у рязанки перелом ключицы, ее сопровождает супруг.

Также в родной город направили женщину из Дубны Московской области. Обеих девушек, помимо мужей, сопровождают медики.

Перед отправкой домой белорусские врачи провели консультации, дали рекомендации в дорогу. Учитывая травмы, женщинам сделали обезболивающие уколы.

Напомним, авария случилась в понедельник, 3 января, около 13:20 на трассе Витебск — Орша. Пассажирский автобус, в котором находился 41 человек, столкнулся с легковушкой. Среди пострадавших были четверо рязанцев 1966—1967 годов рождения.