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Четверых рязанцев госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии
В понедельник, 3 января, около 13:20 на трассе Витебск — Орша произошла авария с участием пассажирского автобуса, в котором пострадал 41 человек, в том числе четверо рязанцев 1966—1967 годов рождения. Об этом сообщает опергруппа правительства Рязанской области.

В понедельник, 3 января, около 13:20 на трассе Витебск — Орша произошла авария с участием пассажирского автобуса, в котором пострадал 41 человек, в том числе четверо рязанцев 1966—1967 годов рождения. Об этом сообщает опергруппа правительства Рязанской области.

Авария произошла на трассе М8. Водитель легковушки Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус, в котором ехали 42 человека. Водитель автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с различными травмами.

По данным Минздрава республики, в аварии пострадал 41 россиянин, шестеро из них — в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести, остальные получили незначительные травмы.

По информации ГУ здравоохранения Витебского облисполкома, состояние четверых рязанцев опасений не вызывает. Необходимая помощь пострадавшим оказана в полном объеме.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил членам опергруппы правительства связаться с руководством Витебской области, чтобы организовать оказание содействия и возможной помощь пострадавшим.

Напомним, в результате ДТП автобус опрокинулся в кювет. Появилось видео с места происшествия.