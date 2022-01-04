В массовой аварии под Рязанью пострадали двое детей

В результате ДТП, которое произошло на дороге Спас-Клепики — Рязань 4 января, травмы получили водитель и двое детей-пассажиров 10 и 14 лет из автомобиля «Лада Калина».

В результате ДТП, которое произошло на дороге Спас-Клепики — Рязань 4 января, травмы получили водитель и двое детей-пассажиров 10 и 14 лет из автомобиля «Лада Калина».

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ДТП произошло примерно в 10:00 возле поворота на Агро-Пустынь, столкнулись «Лада Калина», Mazda и Honda. Обстоятельства происшествия выясняются.