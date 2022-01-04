Под Рязанью произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Рязанском районе во вторник, 4 января, на автодороге Спас-Клепики — Рязань столкнулись три автомобиля. ДТП произошло примерно в 10:00 возле поворота на Агро-Пустынь, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанском районе во вторник, 4 января, на автодороге Спас-Клепики — Рязань столкнулись три автомобиля. ДТП произошло примерно в 10:00 возле поворота на Агро-Пустынь, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Столкнулись «Лада Калина», Mazda и Honda. Есть пострадавшие. По предварительной информации, водитель «Лады» при повороте налево не предоставил преимущество проезда автомобилю Mazda, легковушки столкнулись.

На место происшествия направлен экипаж ДПС и бригада скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

В полиции рассказали о пострадавших.