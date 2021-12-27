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В Рязани начался суд над заводом «Техно» за вредные выбросы в воздух
После проверки экологи потребовали лишить предприятие лицензии на выбросы вредных веществ в воздух.

В понедельник, 27 декабря, в арбитражном суде Рязанской области состоялось первое заседание по иску Приокского управления Росприроднадзора к рязанскому заводу «Техно». Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе суда.

Государственные защитники экологии, опираясь на результаты проведенной летом 2021 года проверки, потребовали лишить предприятие лицензии на выбросы вредных веществ в воздух.

«Если у предприятия отберут разрешение выбрасывать в атмосферу загрязняющие отходы, экоплатежи с него возрастут в 25 раз. Вредные выбросы при отсутствии разрешения ведут сначала к штрафам до 50 тысяч рублей, а затем к приостановке работы предприятия до 90 суток», — пояснил РЗН. инфо инженер экопроектной организации Сергей Чернов.

О том, что готовится иск против завода, расположенного в восточном промышленном узле Рязани (между Дашково-Песочней и Карцевым) и нарушавшего правила очистки газов, Росприроднадзор сообщал в начале декабря.

Глава ведомства Светлана Радионова пообещала бороться за чистый воздух вплоть до закрытия рязанских предприятий-загрязнителей. При обсуждении этого высказывания в некоторых комментариях указывалось, что это приведет к безработице, а другие рязанцы возражали, что здоровье дороже.