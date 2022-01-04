Полиция проводит проверку инцидента со сломанной елкой в рязанском дворе

Полиция проводит проверку после информации о том, что подростки сломали елку во дворе на улице Шереметьевской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полиция проводит проверку после информации о том, что подростки сломали елку во дворе на улице Шереметьевской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ночью 3 января подростки сломали новогоднюю елку на улице Шереметьевской и разбили украшения. Об этом рассказали местные жители в соцсетях. Они обратились в полицию.