В Рязани подростки сломали елку возле многоэтажки

В Рязани ночью 3 января подростки сломали новогоднюю елку на улице Шереметьевской и разбили украшения. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

В Рязани ночью 3 января подростки сломали новогоднюю елку на улице Шереметьевской и разбили украшения. Об этом рассказали местные жители в соцсетях .

Инцидент произошел около 2:00 на улице Шереметьевской, 10 корпус 1.

«Неизвестные лица беспредельничали. Один из этих героев сломал елку, прыгнув на нее. Разбил игрушки, сорвал гирлянду и выкинул на придворовую территорию! Съемка камер есть, в полицию заявление составлено!» — сообщает автор поста.