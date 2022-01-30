Родственники просят помочь семье погорельцев в рязанском селе Шумашь

Родственники погорельцев в рязанском селе Шумашь обратились к неравнодушным людям с просьбой о помощи. Пост опубликован в соцсетях.

Родственники погорельцев в рязанском селе Шумашь обратились к неравнодушным людям с просьбой о помощи. Пост опубликован в соцсетях .

«У моего брата сгорел дом в селе Шумашь, в котором он проживал с женой и ребенком 3,6 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный газовый котел соседей. В этот день брат находился на службе, ребенок в детском саду, а жена дома (прилегла отдохнуть) и чудом осталась жива! Поэтому, не прихватив ничего, успела только выбежать на улицу (в домашней одежде)! За считанные минуты дом сгорел до тла. Семья осталась на улице холодной зимой, без еды, одежды и денег. Сгорело все имущество. Прошу всех неравнодушных оказать посильную помощь!» — сообщается в посте.

Те, кто хочет помочь семье, могут перевести средства на карту Сбербанка, в том числе по номеру телефона. Реквизиты для перевода указаны в аккаунте .

Напомним, информация о возгорании в доме в селе Шумашь появилась в пятницу, 28 января, в 13:55. Семья, оставшаяся без жилья, временно живет у родственников.