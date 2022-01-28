Из-за пожара под Рязанью семья с четырьмя детьми осталась без жилья

Информация о возгорании появилась в пятницу, 28 января.

В результате пожара под Рязанью семья с четырьмя детьми осталась без жилья. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязанского района.

Информация о возгорании в доме в селе Шумашь появилась в пятницу, 28 января, в 13:55. На место выехали спасатели, а также представители райадминистрации.

Из-за быстрого распространения огня здание оказалось почти полностью уничтоженным. Причины произошедшего уточняются. По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неисправного отопительного котла.

В пожаре обошлось без пострадавших. Семье, оставшейся без жилья, предложили пожить в пункте временного размещения в Полянах. Однако пострадавшие отказались, оставшись у родственников. «При необходимости погорельцам будет предоставлено жилье в маневренном фонде», — указали в райадминистрации.