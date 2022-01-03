Рязанцев просят сдать кровь для пострадавшей в аварии со снегоходом
69-летней Ольге Николаевне Емельяновой, которую сбил пьяный водитель на снегоходе в Рыбновском районе, нужна кровь второй группы с положительным резус-фактором. Об этом «КП-Рязань» сообщил ее сын.
69-летней Ольге Николаевне Емельяновой, которую сбил пьяный водитель на снегоходе в Рыбновском районе, нужна кровь второй группы с положительным резус-фактором. Об этом «
Женщине требуется вторая группа с положительным резус-фактором.
Сейчас пострадавшая находится в рязанской ОКБ.
Для желающих сдать кровь сын указал номер телефона для связи:
Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 2 января, примерно в 20:20 в деревне Выселки у дома 1а. По предварительной информации, 38-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, управляя снегоходом YAMAHA, двигаясь со стороны деревни Новое Батурино в сторону Выселок, сбил идущую по краю проезжей части 69-летнюю женщину.