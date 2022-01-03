Рязанцев просят сдать кровь для пострадавшей в аварии со снегоходом

69-летней Ольге Николаевне Емельяновой, которую сбил пьяный водитель на снегоходе в Рыбновском районе, нужна кровь второй группы с положительным резус-фактором. Об этом «КП-Рязань» сообщил ее сын.