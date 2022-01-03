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В Рыбновском районе пьяный водитель снегохода сбил 69-летнюю женщину
В Рыбновском районе пьяный водитель на снегоходе сбил пенсионерку, которая шла по обочине дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбновском районе пьяный водитель на снегоходе сбил пенсионерку, которая шла по обочине дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в воскресенье, 2 января, примерно в 20:20 в деревне Выселки у дома 1а. По предварительной информации, 38-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, управляя снегоходом YAMAHA, двигаясь со стороны деревни Новое Батурино в сторону Выселок, сбил идущую по краю проезжей части 69-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Проводится проверка.