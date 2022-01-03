Пострадавшие в ДТП с автобусом под Рязанью получат страховые выплаты

Родственники погибших и пострадавшие в ДТП в Рязанской области, которое произошло в воскресенье, 2 января, могут получить страховые выплаты. Об этом сообщается на сайте национального союза страховщиков ответственности.

Родственники погибших и пострадавшие в ДТП в Рязанской области, которое произошло в воскресенье, 2 января, могут получить страховые выплаты. Об этом сообщается на сайте национального союза страховщиков ответственности.

«Иждивенцы погибших и пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, могут рассчитывать на страховые выплаты от СПАО „Ингосстрах“. Иждивенцы, а при их отсутствии родственники, и пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, могут рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)», — говорится в сообщении.

Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности. В сообщении указано, что за переломы конечностей положены от 60 до 300 тысяч в зависимости от степени тяжести травмы. Минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей. Размер выплаты в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадали 22 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.