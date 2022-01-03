\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
-12°
Втр, 04
-12°
Срд, 05
-6°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2 852
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
16 115
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
5 198
Как миллион квадратных метров в Рязани цифровым стал
Умные программы и устройства давно изменили нашу жизнь...
28 декабря 2021 15:42
3 266
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пострадавшие в ДТП с автобусом под Рязанью получат страховые выплаты
Родственники погибших и пострадавшие в ДТП в Рязанской области, которое произошло в воскресенье, 2 января, могут получить страховые выплаты. Об этом сообщается на сайте национального союза страховщиков ответственности.

Родственники погибших и пострадавшие в ДТП в Рязанской области, которое произошло в воскресенье, 2 января, могут получить страховые выплаты. Об этом сообщается на сайте национального союза страховщиков ответственности.

«Иждивенцы погибших и пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, могут рассчитывать на страховые выплаты от СПАО „Ингосстрах“. Иждивенцы, а при их отсутствии родственники, и пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, могут рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)», — говорится в сообщении.

Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности. В сообщении указано, что за переломы конечностей положены от 60 до 300 тысяч в зависимости от степени тяжести травмы. Минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей. Размер выплаты в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадали 22 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.