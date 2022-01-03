После ДТП с автобусом в Скопинском районе в больницах остаются 16 человек

После смертельного ДТП, которое произошло 2 января с пассажирским автобусом «Неоплан» под Рязанью, в больницах остаются 16 человек. Об этом в понедельник, 3 января, сообщают представители медицинских учреждений региона.

После смертельного ДТП, которое произошло 2 января с пассажирским автобусом «Неоплан» под Рязанью, в больницах остаются 16 человек. Об этом в понедельник, 3 января, сообщают представители медицинских учреждений региона.

Пострадавших доставили в две больницы региона.

«У нас в хирургическом отделении находятся 11 взрослых, в детском отделении — еще двое детей», — рассказали ТАСС в приемном отделении Скопинского межрайонного медицинского центра.

В отделении реанимации Рязанской областной больницы находятся два человека, состояние которых стабильно тяжелое. Еще одна женщина лежит в отделении травматологии.

Напомним, пять человек погибли в ДТП с автобусом под Рязанью. Авария произошла в воскресенье, 2 января, примерно в 5:45, в Скопинском районе на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий». Пострадали 22 человека.

Опубликовано видео с места ДТП. Водитель есть среди погибших.