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В Рязанской области за сутки зафиксировали 483 случая заражения COVID-19
Число новых случаев коронавируса в Рязанской области достигло 483. Об этом в субботу, 29 января, сообщает федеральный оперштаб.

Число новых случаев коронавируса в Рязанской области достигло 483. Об этом в субботу, 29 января, сообщает федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 66 157 рязанцев.

За сутки выздоровели 13 жителей, 62 пациентов госпитализировали, скончались 8 человек.

Всего за время пандемии вылечились 58 360 жителей региона, умер 2851 рязанец.

В России выявили 113 122 новых случая COVID-19 за сутки, госпитализировали 14 570 человек.