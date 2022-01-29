Путин поручил сформировать реестр токсичного интернет-контента

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня представить итоги рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете. Об этом в субботу, 29 января, сообщается на сайте Кремля.

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня представить итоги рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете. Об этом в субботу, 29 января, сообщается на сайте Кремля.

По поручению главы государства, администрация президента должна рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента, чтобы защитить несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки.

Об итогах нужно доложить до 1 июня. Ответственное лицо — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Известно, что Минпросвещения приступило к рассмотрению вопросов о создании детских тарифов интернета и «Цифровой психологической службы». По словам директора департамента цифровой трансформации образования и больших данных Минпросвещения Андрея Горобца, в России предполагается верифицировать программное обеспечение и контент, чтобы они соответствовали возрасту пользователя.

Напомним, ранее стало известно, что в России планируют ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями. Инициативу планируют распространить для онлайн-кинотеатров.