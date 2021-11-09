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В России планируют ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
Инициативу планируют распространить для онлайн-кинотеатров. Речь идет о фильмах с показом педофилии, эксгибиционизме, садизме и мазохизме, который может причинить вред здоровью.

В Роскомнадзоре планируют ввести запрет на фильмы и сериалы, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные отклонения. Об этом пишут «Ведомости».

Инициативу планируют распространить для онлайн-кинотеатров. Речь идет о фильмах с показом педофилии, эксгибиционизме, садизме и мазохизме, который может причинить вред здоровью.

Отмечается, что в статьи, которые регламентируют обязанности владельцев онлайн-кинотеатров и соцсетей, могут внести запрет на фильмы с такими материалами.

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