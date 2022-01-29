Опубликовано видео из сгоревшего дома под Архангельском, где погибли мать и четверо детей

Появилось видео из дома в Архангельской области, где во время пожара погибли мать и четыре ребенка. Кадры опубликовал Следственный комитет.

Появилось видео из дома в Архангельской области, где во время пожара погибли мать и четыре ребенка. Кадры опубликовал Следственный комитет.

Следователи показали неисправную электроплиту — по предварительной информации, именно она стала причиной трагедии.

На кадрах видно, что квартира полностью сгорела.

Возбуждено уголовное дело по статьям 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, пять человек погибли во время пожара в Архангельской области, среди жертв — четверо детей. Тела погибших нашли при тушении пожара в поселке Плесецк в ночь на субботу, 29 января.