При пожаре в Архангельской области погибли мать и четыре ребенка

Пять человек погибли во время пожара в Архангельской области, среди жертв — четверо детей. Тела погибших нашли при тушении пожара в поселке Плесецк в ночь на субботу, 29 января.

Тела погибших нашли при тушении пожара в поселке Плесецк в ночь на субботу, 29 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир поступило в 3:20. Когда пожарные приехали на вызов, горела квартира на втором этаже. Пожар ликвидировали на площади 5 кв. м.

По данным телеграм-канала SHOT, возраст погибших детей 12, 6, 4 и 5 лет. По предварительной информации, в квартире ночью загорелась плита, семья не успела спастись, отравившись угарным газом.