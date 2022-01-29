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Названы предполагаемые сроки пятой волны коронавируса в России
Пятая волна коронавируса, пришедшая в Россию, может продлиться до четырех месяцев. Об этом заявил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Пятая волна коронавируса, которая пришла в Россию, может тянуться до четырех месяцев. Такое заявление сделал РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

По его словам, коллективный иммунитет в стране пока недостаточный.

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60%", — отметил Нетесов.

По мнению ученого, в России сейчас низкие темпы вакцинации от COVID-19.

Напомним, омикрон-штамм коронавируса в январе охватил регионы России. Он постепенно вытесняет штамм дельта, который был распространен ранее.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев сообщил, что предстоящие две недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусом. Малышев призвал людей ограничить контакты и соблюдать меры защиты.