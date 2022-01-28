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Россиян предупредили о предстоящих тяжелых неделях из-за COVID-19
Жителей страны призвали ограничить контакты, соблюдать меры защиты.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев сообщил, что предстоящие две недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусом. Об этом передает РИА Новости.

Специалист отметил, что цифры будут увеличиваться. По его словам, после зимних каникул всегда повышается заболеваемость населения.

«А сейчас еще и „омикрон“ наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», — сказал Малышев. Он не смог спрогнозировать цифры, до которых может доходить выявляемость за сутки, но отметил, что не приходится быть оптимистом.

«В общем, две недели будет еще очень тяжело», — сказал Малышев.

Он призвал россиян ограничить контакты, соблюдать меры защиты.

«Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом», — отметил инфекционист.