Россиян предупредили о предстоящих тяжелых неделях из-за COVID-19

Жителей страны призвали ограничить контакты, соблюдать меры защиты.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев сообщил, что предстоящие две недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусом. Об этом передает РИА Новости .

Специалист отметил, что цифры будут увеличиваться. По его словам, после зимних каникул всегда повышается заболеваемость населения.

«А сейчас еще и „омикрон“ наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», — сказал Малышев. Он не смог спрогнозировать цифры, до которых может доходить выявляемость за сутки, но отметил, что не приходится быть оптимистом.

«В общем, две недели будет еще очень тяжело», — сказал Малышев.

Он призвал россиян ограничить контакты, соблюдать меры защиты.

«Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом», — отметил инфекционист.