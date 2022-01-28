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Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов
Поправки появятся в двух статьях УК РФ.

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Информация опубликована в пятницу, 28 января, на сайте правовой информации.

Наказание будет распространяться на:

  • педофилов-рецидивистов, надругавшимися над детьми и подростками до 18 лет;
  • случаи, когда жертвами становились два и более ребенка;
  • ситуации, когда действие сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления.

Поправки появятся в статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК Р. Ф. Предварительное следствие по подобным преступлениям будет в компетенции представителей СК.

Ранее документ одобрили в Совете федерации.