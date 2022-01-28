Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов
Поправки появятся в двух статьях УК РФ.
Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Информация опубликована в пятницу, 28 января, на сайте правовой информации.
Наказание будет распространяться на:
- педофилов-рецидивистов, надругавшимися над детьми и подростками до 18 лет;
- случаи, когда жертвами становились два и более ребенка;
- ситуации, когда действие сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления.
Поправки появятся в статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера»)
Ранее документ одобрили в Совете федерации.