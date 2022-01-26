Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Ранее комитет Совфеда по соцполитике поддержал идею одобрить закон о пожизненном заключении педофилов.

Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Об этом сообщили РИА Новости .

Заседание по рассмотрению дела состоялось в среду, 26 января.

Теперь пожизненное заключение грозит:

педофилам-рецидивистам, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);

если педофилы надругались над двумя и более детьми;

когда помимо педофилии были совершены другие тяжкие или особо тяжкие преступления.

Также в статьи 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») У. К. России внесут соответствующие поправки.

Документ отправили на подпись президенту.

Ранее комитет Совфеда по соцполитике поддержал идею одобрить закон о пожизненном заключении педофилов.