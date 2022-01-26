Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
Ранее комитет Совфеда по соцполитике поддержал идею одобрить закон о пожизненном заключении педофилов.
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Об этом сообщили
Заседание по рассмотрению дела состоялось в среду, 26 января.
Теперь пожизненное заключение грозит:
- педофилам-рецидивистам, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
- если педофилы надругались над двумя и более детьми;
- когда помимо педофилии были совершены другие тяжкие или особо тяжкие преступления.
Также в статьи 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера»)
Документ отправили на подпись президенту.
Ранее комитет Совфеда по соцполитике поддержал идею одобрить закон о пожизненном заключении педофилов.