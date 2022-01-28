В Петербурге задержан главврач больницы, где после обследования желудка умерли три человека

Еще три человека находятся в реанимации. За их жизнь борются врачи.

В Санкт-Петербурге задержали главврача больницы, в котором трое пациентов умерли после обследования желудка. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Еще три человека находятся в реанимации. За их жизнь борются врачи.

По предварительной информации, при процедуре могли использовать некачественный барий.

Также есть версия, что вещество плохо разбавили перед обследованием пациентов.

Главврача консультативно-диагностического центра № 1″ Евгения Попова доставили на допрос в СК.