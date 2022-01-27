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В Санкт-Петербурге два человека умерли после исследования желудка в медцентре
Еще два человека попали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у них отравление барием.

В Санкт-Петербурге два человека умерли после исследования желудка в медцентре. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

23 и 25 января 2022 года два пациента проходили медицинское исследование желудка в одном из городских диагностических центров в Выборгском районе. После этого их доставили в больницу, где они умерли. Еще двух пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации «Фонтанки» умершие пациенты — это 42-летний мужчина и 60-летняя женщина.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник пишет, что у пострадавших врачи нашли отравление барием. Это вещество используется для рентгеновского исследования глотки, пищевода и желудка.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).