В Санкт-Петербурге два человека умерли после исследования желудка в медцентре. Об этом
23 и 25 января 2022 года два пациента проходили медицинское исследование желудка в одном из городских диагностических центров в Выборгском районе. После этого их доставили в больницу, где они умерли. Еще двух пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии.
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РИА Новости со ссылкой на собственный источник
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).