В Санкт-Петербурге два человека умерли после исследования желудка в медцентре

Еще два человека попали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у них отравление барием.

В Санкт-Петербурге два человека умерли после исследования желудка в медцентре. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

23 и 25 января 2022 года два пациента проходили медицинское исследование желудка в одном из городских диагностических центров в Выборгском районе. После этого их доставили в больницу, где они умерли. Еще двух пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации « Фонтанки » умершие пациенты — это 42-летний мужчина и 60-летняя женщина.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник пишет , что у пострадавших врачи нашли отравление барием. Это вещество используется для рентгеновского исследования глотки, пищевода и желудка.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).