В больнице скончался сбитый машиной рязанец, который шел вдоль заснеженной обочины

23-летний юноша находился в БСМП, в отделении реанимации и интенсивной терапии нейрохирургии. После ДТП он получил перелом свода черепа, перелом основания черепа, компрессионный перелом трех шейных позвонков. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг.

В четверг, 27 января, в больнице скончался сбитый машиной рязанец, который шел вдоль заснеженной обочины. Об этом РЗН. инфо сообщила его сестра.

23-летний юноша находился в БСМП, в отделении реанимации и интенсивной терапии нейрохирургии. После ДТП он получил перелом свода черепа, перелом основания черепа, компрессионный перелом трех шейных позвонков. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг.

Напомним, 21 января, на улице Новоселковской рязанец возвращался домой по дороге во встречном направлении с машиной из-за заснеженной обочины и его сбила машина.