Рязанец попал в больницу с кровоизлиянием в мозг после ДТП. Он шел вдоль заснеженной дороги без тротуаров

Рязанец Константин Нурмухамбетов попал в больницу с кровоизлиянием в мозг после ДТП. Об этом РЗН. инфо рассказала его сестра. В ночь с пятницы на субботу, 22 января, 23-летний юноша возвращался домой по улице Новоселковской.

Рязанец Константин Нурмухамбетов попал в больницу с кровоизлиянием в мозг после ДТП. Об этом РЗН. инфо рассказала его сестра. В ночь с пятницы на субботу, 22 января, 23-летний юноша возвращался домой по улице Новоселковской.

«Он шел по правилам, навстречу идущему транспорту. Идти приходится по проезжей части, так как другой дороги нет, тропинок нет, все завалено снегом. Его сбил автомобиль, который ехал ему навстречу. По словам водителя скорость была 60 километров в час», — рассказала рязанка.

Девушка отмечает, что вдоль дороги нет не только тротуаров, но и освещения.

«Почему водитель не заметил или заметил, но поздно, сказать сложно. Водителя мы не знаем, на связь он с нами не выходил. Всю информацию получили от следователя. Мы понимаем, что помимо вины водителя здесь также вина администрации», — отметила сестра пострадавшего.

Она рассказала, что неоднократно жаловалась через Госуслуги на то, что поселок Мирный плохо чистят, но реакции никакой не последовало. Даже после ДТП девушка прислала фото с нечищеными обочинами.

По ее словам, у юноши с собой были документы, но родственникам о ДТП никто не сообщал.

«Мы искали его у друзей, нам никто не звонил, никто не искал. Мы боялись звонить по больницам. Просто уже понимали что все плохо, позвонили в бюро регистрации несчастных случаев и там нам сразу сказали, где, и как он. В больницу он поступил в субботу в 0:37. Мы узнали в воскресенье, в полдень», — посетовала собеседница.

Только в больнице родственники узнали, что Константина сбила машина, но увидеть пострадавшего врачи не разрешили.

«Мы с ним двойняшки. Брат сейчас находится в БСМП, в отделении реанимации и интенсивной терапии нейрохирургии. У него перелом свода черепа, перелом основания черепа, компрессионный перелом трех шейных позвонков. Кровоизлияние в мозг. Врачи говорят все очень серьезно, но прогнозов не дают, пока он борется. Нужно ждать, — рассказала рязанка. — Состояние тяжелое, делают все возможное. Смотрят состояние, если будет расти внутричерепное давление — будут делать трепанацию. Пока показаний нет».

ДТП официально зарегистрировали. В прессе-службе регионального УМВД рассказали, что оно произошло 21 января в 23:20. В ведомстве подтвердили, что пешеход шел по дороге во встречном направлении с машиной: водитель 1991 года рождения на Opel Zafira сбил 23-летнего пешехода.

Проводится расследование.