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Суд приостановил дело об отзыве лицензии у завода «Техно»
Росприроднадзор обращался с заявлением об отзыве лицензии в суд после того, как на предприятии выявили превышение нормативов предельно допустимых выбросов в воздух.

Арбитражный суд Рязанской области решил приостановить дело по иску об отзыве лицензии у завода «Техно». Дело приостановили до вступления в силу судебного акта тульского тульского Арбитражного суда.

Росприроднадзор обращался с заявлением об отзыве лицензии в суд после того, как на предприятии выявили превышение нормативов предельно допустимых выбросов в воздух.

Ранее глава ведомства Светлана Радионова пообещала бороться за чистый воздух вплоть до закрытия рязанских предприятий-загрязнителей.