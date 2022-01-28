Суд приостановил дело об отзыве лицензии у завода «Техно»
Росприроднадзор обращался с заявлением об отзыве лицензии в суд после того, как на предприятии выявили превышение нормативов предельно допустимых выбросов в воздух.
Арбитражный суд Рязанской области решил приостановить дело по иску об отзыве лицензии у завода «Техно». Дело приостановили до вступления в силу судебного акта тульского тульского Арбитражного суда.
Росприроднадзор обращался с заявлением об отзыве лицензии в суд после того, как на предприятии выявили превышение нормативов предельно допустимых выбросов в воздух.
Ранее глава ведомства Светлана Радионова