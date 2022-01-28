Сорокина пообещала обсудить с жителями Семчина строительство новой школы

Сорокина отметила, что видела обращения рязанцев по строительству школы в Семчине и планирует встретиться с инициативной группой на следующей неделе.

Мэр Рязани Елена Сорокина пообещала обсудить с жителями Семчина строительство новой школы. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».В пятницу, 28 января, она проверила строительство новой школы в Кальном.

По ее словам, работы идут хорошими темпами, в соответствии с графиком. В отстроенном корпусе все готово к запуску отопления. Сорокина заявила, что в ближайшее время «Водоканал» закончит технологическое подключение, и вода поступит в котельную. Для школы закупили необходимые отделочные материалы, а также оборудование для медблока. Планируется купить учебное оборудование и компьютеры.

Местные жители обеспокоены водоотведением с территории. У людей возник вопрос, куда будет уходить вода при таянии снега.

«Специалисты управления благоустройства пояснили, что проектной документацией предусматривается организация ливневой канализации на территории школы с выпуском в ручей Быстрец. Также в настоящее время прорабатывается вопрос водоотведения с прилегающей территории с увеличением пропускной способности водоотводных труб», — пояснила Сорокина.

Школу планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Управление образования готовит графики набора учеников в новую школу.

Сорокина отметила, что видела обращения рязанцев по строительству школы в Семчине и планирует встретиться с инициативной группой на следующей неделе.

«Совместными усилиями будем делать все, чтобы проект по строительству школы в Семчине был реализован», — говорится в сообщении.