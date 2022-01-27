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Жители Семчина обратились к Путину с просьбой построить школу
Горожане сообщили, что школу им обещали построить еще 2021 году. Для этого место под образовательное учреждение выделили внутри гаражей.

Жители Семчина обратились к президенту Владимиру Путину. Ролик они опубликовали в соцсетях. Рязанцы требуют построить школу в микрорайоне.

Горожане сообщили, что школу им обещали построить еще 2021 году. Для этого место под образовательное учреждение выделили внутри гаражей. Местные жители отметили, что проект не предусматривает подъездные пути, так как вся земля находится в частной собственности.

«Мы бросаем свои силы, чтобы нас услышали. Мы обращались и на телевидение, и в ОНФ, и были на приемах у администрации, писали президенту. Но это не дает должного результата. И все равно мы не останавливаемся!» — говорится в обращении.