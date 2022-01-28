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С 1 января пересадочным тарифом на общественном транспорте воспользовались всего 367 рязанцев
В Рязани с начала 2022 года начал действовать пересадочный тариф — в течение часа после первой поездки билет на вторую стоит в два раза дешевле.

С 1 января пересадочным тарифом на общественном транспорте воспользовались всего 367 рязанцев. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

В Рязани с начала 2022 года начал действовать пересадочный тариф — в течение часа после первой поездки билет на вторую стоит в два раза дешевле. Тариф действует в общественном транспорте и только для держателей карт «УмКА».

В горадминистрации сообщили, что с начала года тарифом воспользовалось всего 367 человек.

Телекомпания «Ока» провела порос и выяснила, что многие жители Рязани не знают об этом нововведении. Пассажиры отметили, что тариф неактуален, так как общественный транспорт надо долго ждать. Если надо делать пересадку утром по пути на работу, они выбирают экономию времени, а не денег.

Также рязанцы рассказали, что карта «УмКА» действует как электронный кошелек — сколько положил, столько и потратил, а у школьников и пенсионеров и так льготный проезд.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года в Рязани подорожает проезд на общественном и коммерческом транспорте.